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22 Aralık 2016 19:04

Bitlis Valisi Çınar’dan üs bölgesindeki askerlere ziyaret

Bitlis Valisi Çınar’dan üs bölgesindeki askerlere ziyaret

22 Aralık 2016 19:04

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan ilçesindeki askeri üs bölgesini ziyaret ederek askerlere moral verdi.
Bitlis Valisi Ahmet Çınar, beraberindeki Vali Yardımcısı Murat Kütük, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile birlikte sokağa çıkma yasağı bulunan Tatvan ilçesi Köprücek köyü Emek mezrasını ziyaret etti.
Vali Çınar ve beraberindekiler buradan üs bölgesindeki askerlerin kaldığı çadırlara girdi. Burada bulunan ve operasyonlara katılan askerlerle tokalaşan Vali Çınar, Mehmetçiklerle tek tek sohbet ederek moral verdi. Operasyon hakkında komutanlardan bilgi alan Vali Ahmet Çınar, daha sonra zırhlı araçla Köprücek köyüne geçti. Vali Çınar ve beraberindeki heyet Yelkenli Jandarma Karakolu’nu da ziyaret etti.



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