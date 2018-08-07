Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu:

Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile merkeze bağlı Ortakapı üs bölgesi, Karınca Karakolu ve yeni yapılan inşaatı ile Tanrıyar Jandarma Karakolunu ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu, Mehmetçik’e moral verdi. Vali Ustoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulunarak terör örgütünün bir kez daha bebek katili olduğunu ispatladığını söyledi. Bitlis Baykan yolu üzerinde bölgenin güvenliğini sağlayan karakol ve üs bölgelerini ziyaret ettiklerini söyleyen Vali Ustaoğlu, yeni yapılan Karınca Karakol inşaatının yüzde 60’ını bitirdiklerini iki ay içinde tamamen faaliyette geçireceklerini belirterek, “İlimizin huzuru ve güveni açısından en çok önem verdiğimiz hususlardan biri de, gece gündüz demeden kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerimizin barınma ihtiyaçlarının giderilmesidir. İlimizde inşaatı devam eden 5 karakolumuz var. İnşallah bunlar bitiğinde güvenlik güçlerimiz çok rahat ortamda güvenli bir şekilde orada görevlerini yapacaklar. İki yıl önce faaliyete geçirilen Ortakapı üs bölgesini ziyaret ettik. Hep söylüyoruz. Bu coğrafya çok sıkıntı ve acılar yaşadı. Ama devletimizin ve güvenlik güçlerinin kararlılığı ile Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürüyen faaliyetlerle bölgede artık bu hainler gözünü açamıyor. Adeta inlerine giriyoruz. Son iki ayda toplamda ilimiz hududunda 20 üzerinde terör etkisiz hale getirildi. Şu an arazide güvenlik güçlerimiz arama tarama faaliyeti yürütüyor. Evimizde rahatça uyuyabiliyorsak kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerimizin sayesindedir. En ücra tepeye bile hakimiz. Bu konuda tüm yaylaları da hayvancılığa açtık” dedi.

Bitlis’in en huzurlu ve güvenli günlerini yaşadığını vurgulayan Vali Ustaoğlu, “11 aylık savunmasız o yavrudan ne istediler? 40 yıldır bunlar bebek katili diyorduk. İşte görüldü. 11 aylık yavruyu bile katledecek kadar gözünü kan bürünmüş bu hain örgüt son günlerini yaşıyor. inşallah toplumumuzla, vatandaşımızla, güvenlik güçlerimizle onlara bu bölgeyi dar edeceğiz. Bu bölgede onlara yaşam alanı bırakmayacağız, bırakmıyoruz da. Şu an kafalarını kaldıracak durumda değiller. Bir Bedirhan’ımızı kaybettik şu an binlerce Bedirhan’ımız arazidedir” diye konuştu.