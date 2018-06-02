Bitlis Valisi polis adayları ile iftar bir araya geldi

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) polis adaylarıyla iftar yemeğinde buluştu. Okul Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ve personeli tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, karşılama mangasını selamladı.

Polis adaylarıyla iftarını açan Vali Ustaoğlu, öğrencilere önemli uyarılarda bulunurken, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının öneminden bahsetti.

Vali Ustaoğlu, yaptığı konuşmasında "Vatandaş odaklı hizmet anlayışını ön plana çıkarmak, her birinizin taşımış olduğu üniformanın hakkını layıkıyla yerine getirmek ve anayasamıza uygun hukukun çizmiş olduğu çerçevede görev yapmak temel ilkelerimiz olacak. Sizler vatandaşımızın karşısında devleti temsil ediyorsunuz. Yapmış olduğunuz en ufak bir yanlış devlete mal olabilecek bir yanlış olduğunu göz önüne alarak her birinizin dikkat etmesi gerekiyor. Hukuk ilkeleri içinde hareket ederken vatanına, bayrağına, bu milletin değerlerine bağlı olarak da görev yapmanız önemli" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatan Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçirmiş olduğunuz süreci hep birlikte görüyoruz. Özellikle 15 Temmuz sürecini hep birlikte yaşadık. Bu memlekette bu milletin silahlarıyla bu millete nasıl silahların doğrultulduğunu, bu milletin vergileriyle alınan uçakların bu milletin tepesine nasıl bombaları yağdırdığını o gece gördük. Üzerlerine giymiş oldukları sözde üniformalar içerisinde nasıl terör estirdiklerini o gece gördük. Ama Allah’a şükürler olsun milletimiz bu tanklara karşı siper durarak, kurşunlara göğüs gererek 250’nin üzerinde şehit verdik ama ne bayrağımızı indirdik ne ezanımızı susturduk. Her birinizin buradan mezun olduktan sonra, göreve başladığınız yerlerde devleti temsil etme noktasında beyninizi herhangi bir yere kiraya vermeden sadece biraz önce çerçevesini çizdiğimiz hukuk ilkeleriyle hareket edeceğinize inancım tamdır. Görevlerinizde başarılar diliyorum"