Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sehi Ormanları bölgesinde bugün sabah saatlerinde bir grup PKK’lı terörist tespit etti. Bölgeye düzenlenen hava harekatının ardından yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 4 teröristin cesedine ulaşıldı, 1 terörist ise sağ ele geçirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 28 Haziran’daki operasyonda Hizan kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin tespit edildiğini belirtti. Vali Ustaoğlu, "Onlardan birini Bakanlığımız kamuoyu ile paylaştı. Kırmızı listede olan bir terörist olduğu kesinleşti. Terörle mücadelede etkili bir şekilde devam ediyor. Bu sabah yine Sehi Ormanları diye tabir edilen bölgede devam eden operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan birisi yaralı. Bitlis’in huzurunu ve güvenini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Vatandaşımızın bunu artık böyle bilmesi lazım. Huzurlu bir şekilde ilimizin en ücra köşesine kadar gideceği ortamı ve iklimi yaşıyor. Gördüğünüz gibi gece gündüz demeden güvenlik güçlerimiz bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Allah’a şükürler olsun gelinen nokta Bitlis’imizin huzur, güven ve emniyet şehri olduğunu da gösteriyor" dedi.