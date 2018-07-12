Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 13:41

Bitlis Valisi Ustaoğlu: "Kırmızı listede olan bir terörist olduğu kesinleşti"

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri sağ, 4’ü ölü olmak üzere toplam 5 teröristin ele geçirildiğini söyledi.

Bitlis Valisi Ustaoğlu:

12 Temmuz 2018 13:41


Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sehi Ormanları bölgesinde bugün sabah saatlerinde bir grup PKK’lı terörist tespit etti. Bölgeye düzenlenen hava harekatının ardından yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 4 teröristin cesedine ulaşıldı, 1 terörist ise sağ ele geçirildi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 28 Haziran’daki operasyonda Hizan kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin tespit edildiğini belirtti. Vali Ustaoğlu, "Onlardan birini Bakanlığımız kamuoyu ile paylaştı. Kırmızı listede olan bir terörist olduğu kesinleşti. Terörle mücadelede etkili bir şekilde devam ediyor. Bu sabah yine Sehi Ormanları diye tabir edilen bölgede devam eden operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan birisi yaralı. Bitlis’in huzurunu ve güvenini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Vatandaşımızın bunu artık böyle bilmesi lazım. Huzurlu bir şekilde ilimizin en ücra köşesine kadar gideceği ortamı ve iklimi yaşıyor. Gördüğünüz gibi gece gündüz demeden güvenlik güçlerimiz bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Allah’a şükürler olsun gelinen nokta Bitlis’imizin huzur, güven ve emniyet şehri olduğunu da gösteriyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç