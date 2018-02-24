Bitlis Valisi Ustaoğlu şehit ailelerini ziyaret etti

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Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Adilcevaz ilçesine giden Vali İsmail Ustaoğlu, Kaymakam Arif Karaman tarafından karşılandı. 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı’nda El-Bab da şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan’ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileyen Vali Ustaoğlu, daha sonra 2014 yılında Siirt’te yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kemal Dursun’un ailesini ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, son olarak 1995 yılında Tunceli kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Er Alaaddin Bozarslan’ın ailesine taziyelerini iletti.

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Vali İsmail Ustaoğlu, "Ülkemizin en ücra köşesinde vatanın, milletin bütünlüğü için kahramanca mücadele eden askerimize, polisimize ve korucularımıza Allah’tan kolaylıklar diliyorum. Şehitlerimiz ve siz değerli ailelerinin hakkını ödeyemeyiz. Bu mücadelede şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.