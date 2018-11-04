Bitlis Valisi Ustaoğlu'na veda yemeği

Bitlis Polisevi'nde düzenlenen veda yemeğine Vali Yardımcıları Tekin Erdemir, Tamer Kılıç, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkan Nasrullah Tanglay, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, 1 yıldan beridir birlikte görev yaptığı İsmail Ustaoğlu'na teşekkür etti. Gecede Özel Kalem Müdürü Kamuran Arvas ise, valilik çalışanları adına yaptığı konuşmasında bir validen çok babalarını Trabzon'a uğurladıklarını dile getirdi.

Daha sonra konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, "Kısa bir süreydi ama çok anlamlı bir dönemi geçirdik. Bu şehre hizmet etmek ve kendimizi adamaktan mutluyuz. Kendimi atanmış değil adanmış diyeceğiz dedik ve öyle hareket etmeye çalıştık. Bu şehri unutmayacağız” dedi. Ustaoğlu, yaptığı konuşmasında başta güvenlik güçleri olmak üzere 16 ayda birlikte çalıştığı herkese teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 16 ay görev yaptığım Bitlis Valiliği görevimden Trabzon Valiliğine atandım. Geldiğim ilk gün hem vali hem de belediye başkan olarak ilimizin huzur ve güveni tesis etme noktasında tüm çabaları göstereceğimizi demiştik. Onun yanında özellikle vatandaşa dokunan, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ön plana çıkaran bir yönetim anlayışının olacağını paylaşmıştım. Çok şükür huzurluyum, mutluyum. 16 ay gibi kısa bir sürede paylaştığım tüm görevleri yerine getirdim. Öncelikli olarak emniyet ve asayişin temininde mesai mefhumu gözetmeksizin ilimizin ve ülkemizin huzuru için yağmur, çamur, kar demeden görev yapan güvenlik güçlerinden Allah razı olsun. Özellikle onların haklarını helal etmesini istiyoruz. Mümkün mertebe tüm karakollara gitmeye çalıştık. Onlara dokunma, moral vermeye ve yanlarında olduklarımızı göstermeye çalıştık.”

Ustaoğlu, Bitlis'in terörle değil, kadim kültür ve kıymetli şahsiyetleriyle anılması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son bir yıl her birimiz için gurur veren güzel sonuçlar elde ettik. 'Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor' sloganıyla başlattığımız çalışmalarla üç tane projeyi hayatta geçirdik. Büyük devlet ve milletler geçmişine, tarihine ve kültürüne sahip çıkmakla olur. Yaptığımız projelerle kentin tarihine ve geçmişine dokunduk. Şehirler ruh veren tarihi ve geçmişidir. Ne kadar güzel işler yaptığımızın gururunu yaşıyorum. Kısa bir süreydi ama çok anlamlı bir dönemi geçirdik. Bu şehre hizmet etmek ve kendimizi adamaktan mutluyuz. Kendime atanmış değil adanmış diyeceğiz, dedik ve öyle hareket etmeye çalıştık. Bu şehri unutmayacağız."

Konuşmanın ardından kurum amirleri hazırladıkları hediyeleri Vali Ustaoğlu'na verdi. Program sonunda herkesten helallik isteyen Ustaoğlu, çıkışta herkesi tek tek uğurladı.