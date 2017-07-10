Bitlis Valisi Ustaoğlu’na ziyaretler devam ediyor

Güroymak’ın kanaat önderlerinde Abdulgani Mutlu ve Şahin Akkurt, Vali ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Öte yandan, Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) Başkanı Muzaffer Ahlat ve yönetim kurulu üyeleri de Vali Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Vakıf Başkanı Ahlat, BETAV’ın yaptığı faaliyetler ve hedefler hakkında Vali Ustaoğlu’na bilgi verdi.

Ustaoğlu’nun son konukları ise Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Ali İhsan Körpe ve ilçe müdürleri oldu. İl Müdürü Körpe, Vali Ustaoğlu’na hediye takdim etti.