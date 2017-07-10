Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 18:06

Bitlis Valisi Ustaoğlu’na ziyaretler devam ediyor

Bitlis Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor.

Bitlis Valisi Ustaoğlu’na ziyaretler devam ediyor

10 Temmuz 2017 18:06


Güroymak’ın kanaat önderlerinde Abdulgani Mutlu ve Şahin Akkurt, Vali ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.


Öte yandan, Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) Başkanı Muzaffer Ahlat ve yönetim kurulu üyeleri de Vali Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Vakıf Başkanı Ahlat, BETAV’ın yaptığı faaliyetler ve hedefler hakkında Vali Ustaoğlu’na bilgi verdi.


Ustaoğlu’nun son konukları ise Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Ali İhsan Körpe ve ilçe müdürleri oldu. İl Müdürü Körpe, Vali Ustaoğlu’na hediye takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
BİTLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:44
  • Güneş :04:50
  • Öğle :12:28
  • İkindi :16:22
  • Akşam :19:45
  • Yatsı :21:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!