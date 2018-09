Bitlis Valisinden farklı randevu sistemi

Vali Ustaoğlu, farklı zamanlara kendisinden randevu alanlar için genel bir toplantı düzenleyerek her vatandaşla kendisi bizzat ilgilendi. Kurum amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Vali Ustaoğlu, sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Bitlis Valiliği Toplantı Salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ustaoğlu, bir konuşma yaparak, bu tür toplantıları her 15 günde bir yapacaklarını söyledi. Vali ustaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi noktasında el birliği ile çaba ve gayret içinde olacaklarını ifade ederek, “Bizim her zaman sahada ve vatandaşın içinde olmamız lazım. Doğal olarak bizimde kendimize göre bazen mesaimizin büyük bir çoğunluğunu dışarıda geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın bizlerle görüşme noktasında ister istemez bazen aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Gerek bizim gerekse bazı kurum amirlerimizin il dışı programlarımız oldu. Bizde vatandaşlarımızın bizimle ilgili randevu taleplerine çare bulma adına bugün sizlerle bir araya geldik. İnşallah bundan sonrada bu tür toplantıları zaman zaman yapmaya çalışacağız. Sizlerin gerek valiliğimizle gerekse belediyemizle ilgili olan şikayet ve sıkıntılarını çözmek için el birliği ile çaba ve gayret içinde olacağız. Bu toplantıda ilgili müdürlerimizde var. Talepleriniz ve sıkıntılarınızla ilgili anında notlarını alacaklar. Bir an evvel sizin taleplerinizin yerine getirilme noktasında gayretli olacağımızı bilinmesini isterim” diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, daha sonra randevu sırasına göre vatandaşlarla görüştü.