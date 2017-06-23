Bitlis Valisinden iki dilli Ramazan Bayramı mesajı

Vali Çınar yayımladığı mesajla, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlarken, Bayrama hep birlikte erişmenin huzur iklimini ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Vali ve Belediye Başkan Vekili Çınar, mesajında ise, "Saygıdeğer Bitlisliler mübarek Ramazan ayı boyunca, sizlerin yanında olmanın, iftar sofralarını paylaşmanın, ihtiyaç sahibi insanlarımıza el uzatmanın, sevinçlerini ve acılarını paylaşmanın manevi hazzını ve duygularını birlikte yaşadık. Bizi birbirimize yakınlaştıran, aile ve akrabalık bağlarının daha da pekiştiği, sevgimizin, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın daha da güçlendiği bir Ramazan Bayramına daha hep birlikte erişmenin huzur iklimini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, dini ve milli inançlarımızı örf ve âdetlerimizle süsleyip, geçmişten devraldığımız mirası zenginleştirerek geleceğe taşıdığımız, hoşgörünün ve yardımlaşma duygularının en güzel örneklerinin sergilendiği yüzyıllar boyu özenle örülmüş değerlerimizin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan sevgi günleridir. Asırlardan beri birlik içerisinde kutladığımız, yardımlaşmanın ve dayanışmanın sembolü olan Ramazan Bayramında, gönüllerimizin huzur, sevgi ve kardeşlik duygularıyla dolmasına, bayram sevinciyle coşmasına vesile olmasını dilerim. Dünyada kan, gözyaşı, acı, sıkıntı ve zorluklar içindeki tüm insanların gönüllerine inen birer cemre olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim. Bu duygu ve düşüncelerle, birlik, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendiren bayram coşkusunun size, ailenize, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize, tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.