Bitlis, Van Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına katılacak

Türkiye’nin turizm alanındaki önemli buluşmalarından biri olan Van Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında, Bitlis Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de yerini alacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, “Van Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuarda, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile hazırlanan ilimize ait stantta; cazibe unsurlarımıza ait görseller, ilimizin sembol değerleri, el sanatları ürünleri ve hediyelik eşyalar sergilenecektir. 27 Eylül’de açılarak ve 4 gün devam edecek fuarda, ziyaretçilere yöresel ürünlerimizden ikramlar da yapılacaktır. İlimizin tanıtım etkinliklerini yapacağımız bu uluslararası platformda, herkesi Bitlis standımızı ziyarete bekliyoruz” dedi.