Bitlis ve ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları

Sabah saat 10.00’da başlayan ‘Gençlik Yürüyüşünün’ ardından program İsmail Eren Spor Kompleksinde devam etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemi belirten konuşma Bitlis Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış tarafından yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 99. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Elkatmış, “Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi de, destanını yaşatan milletin kalbidir. 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan yakılan özgürlük ateşi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz o günler, bu milletin büyük bir azim ve kararlılığını gözler önüne sermektedir. Temelleri yine o günlerde Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan ‘Milli Egemenlik’ ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanarak, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düşmektedir. Büyük umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Bu millet için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir” diyerek Samsuna çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur” dedi.

Kudüs’te İsrail tarafından yapılan zulme de değinen Elkatmış,“Bu tarih ile birlikte bu millet, esaret altında var olunmayacağını ve kutsal topraklarımızın ilelebet işgal edilmeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Çünkü bir millet için kutsal addedilen topraklar, uğruna savaşılacak bir değer, seve seve can verilecek bir hazinedir. Ancak bu değerlere sahip çıkmak için öncelikle kardeşlik ve birliktelik ruhunun tesis edilmesi gerekmektedir. Nitekim Sevgili Peygamberimizin, “Müminler, birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar” hadisi, bu kardeşlik ruhunu net şekilde ortaya koymaktadır. Bugün İslam coğrafyasında özellikle Filistin’de zulme uğrayan masum çocuklar, gözü yaşlı analar, şehit edilen binlerce Müslüman kardeşimizin verdiği mücadeleye karşı gösterdiğimiz, gerek islamî ve gerekse insanî duyarlılık örneği, bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Bu vesileyle bu uğurda şehit olan Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet dilerken, yeniden haykırıyor ve diyoruz ki Kudüs, Müslümanların kırmızıçizgisidir” şeklinde konuştu.

Binlerce şehit vererek kurulan Türkiye Cumhuriyetinin onlara emanet olduğunu ifade eden Elkatmış, “Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni omuzlarda yükselteceksiniz. Böylelikle ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine taşınmasının mimarı, sizler olacaksınız. Ay yıldızlı bayrağımız altında hepimiz bir bütün olarak yaşamamıza imkân sağlayan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel değerlerini korumaya sonsuza kadar kararlıyız. Sizler, Türkiye Cumhuriyetine istiklal aşkını veren Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Ömer Halislerin, Yalnız Efelerin, siz ya istiklal ya ölüm diyen Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Fethi Sekinlerin, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşıların, Ulubatlı Hasanların, Yavuzların soyundansınız. Şunu hiçbir zaman unutmayınız ki, korkaklar asla zafer anıtı dikemezler. Tarih, zalimleri değil, kahramanları ve cesurları hatırlar ve hayırla yâd eder. Gençler! sizler, çok büyük bir medeniyetin, köklü bir kültürün ve kadim bir tarihin mensuplarısınız. Çanakkale’de 19 Mayıs’ta destan yazan bir milletin evlatlarısınız. Sizler Büyük bir devletin, güçlü bir ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin birer neferlerisiniz. Bu sebeple sizlere tevdî edilen ve az önce zikrettiğim bu vazifelerin daima bilincinde olmalısınız” diye konuştu.

Elkatmış’ın konuşmasının ardından Türkiye genelinde dereceye giren şiir okundu. Ardından yine Türkiye genelindeki Gençlik Merkezleri arasında birinci olan şarkı söylendi. Bitlis Gençlik Merkezine bağlı sporcular tarafından gösterilerde sunulurken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Düzenlenen programa Bitlis Vali Yardımcısı Tolga Polat, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal necip Yardım, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun, Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ve öğrenciler katıldı.

(VO-ŞAK)

- Ahlat’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

(Fotoğraflı)

Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis’in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Program, sabah saatlerinde Ahlat Kaymakamlığı önünden başlayarak, Ahlat Park AVM önüne kadar süren gençlik yürüyüşüyle devam etti. Dev bayrak eşliğinde tören alanına kadar yürüyen gençler, burada düzenlenen kutlama alanına ise müzik eşliğinde girdi. Burada yapılan kick boks gösterileri izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Daha sonra 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin takdim edilmesiyle birlikte program sona erdi.

(SAD-ŞAK)

- Adilcevaz’da 19 Mayıs etkinlikleri coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Öğrencilerin sergiledikleri gösterilerle tören renkli görüntülere sahne oldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Adilcevaz Belediyesi şehir stadyumunda saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Adilcevaz Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Burak Turan yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından, öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeniyle izlendi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Programa Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanvekili Cemil Günay, Cumhuriyet Başsavcısı Mutlu Çakmak, Adilcevaz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Murat Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Oğuz Demir, Askerlik Şubesi Başkanı Ali Rıza Özden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Kamu kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(ÖB-ŞAK)

- Güroymak’ta 19 Mayıs Coşkusu

(Fotoğraflı)

Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis’in Güroymak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hükumet konağı bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Aşur Doğan, Atatürk Anıta çelenk sunmasının ardından, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi. Daha sonra spor müsabakasında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

"Gençlik yürüyüşü yapıldı"

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kapsamında 400 metre uzunluğunda Türk Bayrağı ile yürüyüş düzenlendi. Yeşilova Mahallesi Kaleli Caddesinde bir araya gelen liseli öğrenciler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında marşlar eşliğinde gençlik yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. Gençlik yürüyüşü Fatih İlkokulu bahçesinde son buldu.19 Mayıs programı kapsamında daha sonra Mazik Dağında bulunan bayrak boyatılacağı belirtildi. 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesinin başlatmalarının üzerinden 99 yıl geçtiğini belirten Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Azametli bu ruhu sonuna kadar muhafaza edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. İnanıyorum ki gençlerimiz 99 yıl önce başlatılan bu mücadeleyi, tarihimizden aldıkları ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır" ifadesini kullandı.

Programa Kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.