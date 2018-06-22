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22 Haziran 2018 14:30

Bitlis’e yazılım şirketi kazandırma çalışmaları

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), kente 5 yazılım şirketi kazandırma adına bazı çalışmalar yapıyor.

Bitlis’e yazılım şirketi kazandırma çalışmaları

22 Haziran 2018 14:30


Bitlis’e 5 yazılım şirketi kazandırmak amacıyla planlanan proje kapsamında bir araya gelen BEÜ, Sabancı Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD), İŞ-KUR, KOSGEB yetkililerinin katılımıyla Bitlis Eren Üniversitesinde toplantı düzenlendi. Üniversitede görev yapan bilgisayar mühendisleriyle bir araya gelen proje bileşenleri, proje üzerine fikir alışverişinde bulundu.


Yahya Eren Konukevinden yapılan sabah kahvaltısının ardından Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ile beraberindeki heyet için Bitlis gezisi düzenlendi. Geziye Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Bitlis’te yapılan okulların gezilmesiyle başlandı. İhlasiye Medresesi, Ulu Cami, Bitlis merkezi ve Ahlat Selçuklu Mezarlığının gezilmesinin ardından Tatvan’a geçildi.


Ahmet Eren ile birlikte Bitlis’e ilk defa gelen iş adamları, bölgenin tarihi ve coğrafi güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade etti.




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