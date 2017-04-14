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14 Nisan 2017 18:30

Bitlis’i sel aldı

Bitlis’te meydana gelen selden dolayı köy ve mezralardaki köprüler ve yollar zarar gördü.

Bitlis’i sel aldı

14 Nisan 2017 18:30


Bitlis’te gün boyu devam eden sağanak yağış ve eriyen kar suları nedeniyle sel meydana geldi. Birçok iş yeri, cadde ve sokak su altında kalırken, belediye ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İl Özel İdaresi ekipleri de; köy ve mezralarda zarar gören köprü ve yollarda çalışmalar başlattı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, “Bitlis geneli 350 köy ve 320 mezra olmak üzere toplam 668 yerleşim yeri ile birkaç gündür yağan yağmurun ve yükseklerdeki karında erimesiyle birlikte yollarımızda aşırı tahribatlar meydana gelmiştir. Bu sebeple derelerdeki suların yükselmesi ile yolların, menfezlerin ve köprülerin hasar gördüğünden, 10 ekip ve 90 personelle vatandaşlarımıza hizmet için gece gündüz çalışmaktayız. Yağmurların bitmesiyle birlikte KÖYDES ve İl Özel İdaresi işbirliğinde stabilize, sati kaplama ve beton asfalt çalışmalarımız olacaktır. Şu anda arazi çalışmaları devam etmektedir. Teknik personellerimiz iş makineleri ile birlikte ilçelerde yerel bazlı tespitler yapılıyor. Tahmini olarak 8 tane köprü, 15 tane menfez ve 500 kilometre yolumuz hasar görmüştür” diye konuştu.




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