Bitlis’in 20 yıllık hayali gerçekleşiyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Tatvan Kültür Merkezinde halkın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, havalimanı projesine ilişkin ÇED sürecinin başlatıldığı belirtildi. Sürece halkın katılımını sağlamak, faaliyet hakkında bilgilendirmek, halkın görüş ve önerilerini almak amacıyla düzenlenen toplantıda, Bakanlık uzmanları tarafından projenin son durumu ve özellikleri hakkında bilgiler verildi. Proje çalışmasını yürüten firma yetkilileri de proje ile ilgili hazırlanan raporlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Tatvan’ın Sorgun-Kıyıdüzü mevkiinde yapılması planlanan havalimanın detaylarının anlatıldığı toplantıda, Bitlis - Tatvan Havalimanı projesinin 2018 yılı yatırım programına alınması için girişimlerin sürdüğü ifade edildi.

“Tatvan için hayati öneme sahip bir projedir”

Düzenlenen toplantıda konuşan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis - Tatvan Havalimanı projesi için her şeyin hazır olduğunu ifade ederek, büyük bir heyecanla yatırım programına alınmasını beklediklerini söyledi.

Havalimanı projesinin Bitlis ve ilçelerinin yanı sıra bölgeye artı değerler katacağını kaydeden Başkan Aksoy, “Bu proje Tatvan için hayati öneme sahip bir projedir. Dolayısıyla bizlerde bu projeyi son derece önemsiyoruz. Tatvan’ımızın gelişmesi açısından en önemli projedir. Tabi bu havalimanı rüyası 20 yılı aşkın bir rüyadır. Bundan önce mülki amirlerimiz hem de siyasi vekillerimiz bu projenin hayata geçirilmesi için çok uğraş verdiler. Bu projenin hayata geçmesi noktasında istimlak ve kamulaştırma çalışmaları o zaman başlatıldı ve bitti. Tabi proje bir revize daha gördü, kamulaştırılan alan biraz az görüldü ve bu alan ihtiyaç kadar genişletildi” dedi.

“Geçmişi 20 yıla dayanan bu önemli projenin son noktasına geldik”

“Ben bu proje için ilk günden bugüne kadar emek sarf eden herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diyen Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün de geçmişi 20 yıla dayanan bu önemli projenin son noktasına geldik, sadece yatırım programına alınması kaldı. Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyareti söz konusu, inşallah bu ziyarette de müjdeli haberi bizzat Cumhurbaşkanımızdan duyar ve yıllardır hasretini yaşadığımız havalimanımıza kavuşuruz. Havalimanı hem kış ve yaz turizmi için hem de Tatvan ve ekonomi için çok çok önemli bir projedir. Bu projenin hayata geçirilmesiyle Tatvan büyük bir hız ve ivme kazanmış olacak.”

“Bu müjdeli haberi en kısa sürede alacağımıza inanıyorum”

Havalimanı projesinin Tatvan’a çok şey katacağını ifade eden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, özellikle kış turizmi için önemli bir adımın atılmış olacağını söyledi. Şu anda sadece yakın bölgelerden turistlerin ilçeye geldiğini kaydeden Kaymakam Özkan, “Ancak havalimanı ile birlikte birincisi ülkemizin her yanında turist alır bir pozisyona gelmiş olacağız. İkincisi ise ticaret, havalimanı sayesinde olumlu gelişmeler yaşanacaktır. Havalimanı projesinin hayata geçmesiyle ilçemizde önemli gelişmelerin önünü açacağına inanıyorum. Bunun içinde bizlerde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Zaten tüm çalışmalar tamamlanmış durumda, ÇED sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte geriye sadece yatırım programına alınması kalıyor. İnşallah bu müjdeli haberi de en kısa sürede alacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile projede katkısı bulunan herkese teşekkür ediyor ve havalimanı projesinin ilimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından halkın görüş ve önerileri alındı. Düzenlenen toplantıya Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, TATSO Meclis Başkanı İhsan Bakırhan, kamu kurum amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri, Bakanlık ve yetkili firma temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.