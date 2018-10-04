Bitlis'in büyük yürekli çocukları

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Saadettin Ak Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla aldıkları mamaları Bitlis Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki köpeklere kendi elleriyle yediriyor.

Rehber öğretmenleri Mihraç Kulu ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bitlis Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden bir grup öğrenci, buradaki köpeklerle yakından ilgilendi. Yaklaşık bir haftalık harçlıklarıyla aldıkları mamalarını kendi elleriyle köpeklere yediren öğrenciler, hayvan sevgisinin önemine vurgu yaptı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan öğrencilerden Neclanur Kardaş, son günlerde hayvanlara karşı yapılan eziyetlere dikkat çekmek istediklerini belirterek, “Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bizlerde arkadaşlarımızla birlikte harçlıklarımızı topladık. Onlara yem alarak ziyarete geldik. Her gün haberlere yansıyor. Hayvanlara çok zulmediyorlar. Onları korumayıp çok acı şeyler yapıyorlar. Bizde farkındalık oluşturmak için bugün buraya geldik. Onları seviyoruz. Çok güzel bir gün oldu” dedi.

Rehber Öğretmen Mihraç Kulu da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrencilerle birlikte bir etkinlik düzenlediklerini söyleyerek, “Öğrencilerimiz ilk defa böyle bir rehabilitasyon merkezini gördü. Gündemde sık sık gördükleri hayvanlara dair olumsuz haberlerin yanında bugün hayvanlarla bir arada olmaları, onları beslemeleri ve özellikle harçlıklarını biriktirerek bugünü beklediler. Onların bugüne dair, hatta insanların yaptıkları birçok zulme rağmen, insanlar hakkındaki düşüncelerini de değiştirdi. Her zaman şunu söylüyoruz. İnsanlar hayvanları tanıdıkça, sevdikçe, doğaya karşı daha duyarlı olacaktır. Bu tür sosyal sorumluluk projelerimiz yıl boyunca devam edecektir” şeklinde konuştu.

Ziyaret programı, toplu fotoğraf çekimi ve sosyal mesaj verilmesinin ardından sona erdi.

Yaklaşık 20 öğrencinin katıldığı etkinlikte, Bitlis Belediyesi Veteriner Hekimi Dilan Hisar da öğrencilere rehberlik etti.