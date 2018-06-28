Bitlis merkezli olarak bölge genelinde yayın yapacak olan “Kanal C” televizyonu test yayınlarının ardından yayın hayatını başlattı. Uzun bir süredir televizyon kanalı eksikliğinin yaşandığı Bitlis’te Televizyonunun açılmasıyla birlikte bu alandaki eksiklikte giderilmiş oldu. Yayın hayatını Tatvan ilçesine kurmuş olduğu yayın stüdyosu ile sürdürecek olan televizyon, Hamit Atlı ve Emre Aydemir’in genel yayın yönetmenliğinde gerçekleştireceği yayınlarla da aynı zamanda bölgenin tanıtımına katkı sunmuş olacak. Bitlis’te yayın hayatına başlayan televizyon ile ilgili bilgi veren kanal sahipleri Hamit Atlı ve Emre Aydemir, Bitlis’e ulusal bazda yayın yapacak olan ilk ve tek televizyon kanalını kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Televizyon kanalının Bitlis merkezli olarak bölgeye hitap edecek ulusal bazlı bir yayın yapacağını kaydeden Atlı ve Aydemir, test yayınları başarıyla tamamlanan televizyonun yayın hayatına başladığını, kanalı izlemek isteyenlerin “Frekans: 12729, Dikey (V) Seymbol: 30000” frekans bilgilerinden kanalı takip edebileceklerini vurguladılar.

“BİGACEM’den Kanal C’ye hayırlı olsun ziyareti”

Öte yandan, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Özcan Çiriş ve BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay Bitlis’in ulusal bazda yayın yapacak olan ilk ve tek televizyon kanalı olan “Kanal C” televizyonuna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bitlis’te yeni yayın hayatına başlayan televizyonun Tatvan ilçesindeki stüdyosuna bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Çiriş, Bitlis’in ulusal bazda yayın yapan tek televizyon kanalı Bitlis’e hayırlı olmasını diledi.

Televizyonun sahibi ve aynı zamanda Genel Yayın Yönetmenleri Hamit Atlı ve Emre Aydemir’e Bitlis’e kazandırdıkları televizyon kanalından ötürü teşekkürlerini ileten Özcan Çiriş, çalışmalarında ise başarı dileğinde bulundu.

Televizyon kanalının son durumu ve çalışmalarıyla ilgili misafirlerini bilgilendiren Hamit Atlı ve Emre Aydemir, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gerek radyo yayını ve gerekse televizyon kanalı ile Bitlis ve bölgenin tanıtımına katkı sunacaklarına inandıklarını ifade ettiler.