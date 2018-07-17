Bitlis’in Kickboks ve Muaythai’deki başarısı

Elazığ’da 2 bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 2018 Türkiye büyükler gençler Kickboks Şampiyonasında Bitlis’i temsil eden 11 sporcudan Abdulselam Kurt, Mehmet Yalçın ve Cem Közenk kendi sıkletlerinde Türkiye Şampiyonu, Zekeriya Enis Karakoyun, Hamza Şentürk ve Uğur Kural ise Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca, Çanakkale’de 12-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan Muaythai minik yıldız Türkiye Şampiyonasında ise Özlem Melek Korkmaz Türkiye Şampiyonu Harun Bolcal ise Türkiye üçüncü oldu.