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17 Temmuz 2018 15:27

Bitlis’in Kickboks ve Muaythai’deki başarısı

Bitlisli Kickboks ve Muaythai sporcuları Elazığ’da ve Çanakkale’de düzenlenen müsabakalardan başarılı sonuçlar elde ettiler.

Bitlis’in Kickboks ve Muaythai’deki başarısı

17 Temmuz 2018 15:27


Elazığ’da 2 bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 2018 Türkiye büyükler gençler Kickboks Şampiyonasında Bitlis’i temsil eden 11 sporcudan Abdulselam Kurt, Mehmet Yalçın ve Cem Közenk kendi sıkletlerinde Türkiye Şampiyonu, Zekeriya Enis Karakoyun, Hamza Şentürk ve Uğur Kural ise Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca, Çanakkale’de 12-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan Muaythai minik yıldız Türkiye Şampiyonasında ise Özlem Melek Korkmaz Türkiye Şampiyonu Harun Bolcal ise Türkiye üçüncü oldu.




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