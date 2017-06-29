Bitlis’in yeni Valisi Ustaoğlu göreve başladı

Zonguldak’a atanan Ahmet Çınar’ın yerine atanan Vali Ustaoğlu, karayolu ile Bitlis’e gelerek göreve başladı. Valilik önünde Vali Yardımcıları, ilçe Kaymakamları ve diğer kamu kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, Bitlis’te özellikle terörle mücadele anlamında bundan önce olduğu gibi bundan sonrada mücadelelerini aynı kararlılıklar sürdüreceklerin söyledi. Valilik makamında gazetecilere açıklama yapan Ustaoğlu, “İhtiyaç duyan kimsesiz, yetim çocuklarımız, biçare kadınlarımız, engellilerimiz ve yaşlı insanlarımızla bizleri daha çok bir arada göreceksiniz” dedi.

Vali Ustaoğlu, “Valiler kararnamesi ile atandığım Bitlis Valiliği görevine bugün itibariyle başlıyorum. Bu vesileyle, beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız olmak üzere, hükumetimize ve devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni görevimin ilimiz ve şahsım için hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Bu şehirde Vali olarak görev yapmaktan, Bitlisli vatandaşlarımızla hemşehri olmaktan, Bitlisin güzel insanlarına hizmet edecek olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim” diye konuştu.

Temel yaklaşımlarının insan merkezli olacağını da sözlerine ekleyen Vali Ustaoğlu, “Bu sorumluluğun bilincinde olarak; bütün mesai arkadaşlarımla birlikte temel yaklaşımımız; insan merkezli, hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilen, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü ve şefkatli bir yönetim anlayışı olacaktır. Bu doğrultuda; her zaman vatandaşlarımızın arasında, özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan kimsesiz, yetim çocuklarımız, biçare kadınlarımız, engellilerimiz ve yaşlı insanlarımızla bizleri daha çok bir arada göreceksiniz. Gelecek nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir Bitlis bırakmak; eğitim, sağlık, turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmetler, çevrenin korunması ve diğer tüm alanlarda ilimizi daha ileri taşımak öncelikli hedefimiz olacaktır. Özellikle ülkemizin içinden geçtiği hassas dönemde, vatanımızı ve milletimizi bölmeye çalışan başta PKK, FETÖ ve diğer bütün terör örgütleriyle bundan önce olduğu gibi bundan sonrada kahraman güvenlik güçlerimiz ve korucularımızla birlikte yan yana mücadelemizi aynı kararlıkla devam ettirme azim ve kararlığımız devam edecektir. Bitlisi huzur şehri yapıncaya kadar mücadelelerimizden ödün vermeyeceğiz. Bu mücadelede en büyük desteği vatandaşlarımızdan alacağımızdan şüphem yoktur. Bitlisimiz’i bir huzur şehri, bir marka şehir yapmak yolunda, Sayın milletvekilimiz başta olmak üzere, yerel yönetimler, adli ve askeri kuruluşlar, üniversite, siyasi parti temsilcileri, oda ve meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, basın ve medya kuruluşları ile yakın bir iletişim içinde, azim ve gayretle çalışacağımızı özellikle vurgulamak isterim. Bu vesileyle, görevi devraldığım Sayın Ahmet Çınar, Valim başta olmak üzere, ilimize hizmet etmiş bütün valilerimize teşekkür ediyor; sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Bitlis ilinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın geçmiş Ramazan bayramını tebrik ediyor, tüm hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.