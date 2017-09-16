Bitlisli esnaflar Gaziantep’e gitti

Bitlis Belediyesi önünde toplanan esnaflar kendilerine tahsis edilen otobüsle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri yerinde görmek üzere yola çıktılar. Uğurlama programına katılan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafların Bitlis’teki projede direnç gösterip şikayetçi olduklarını, ancak kadim kent Bitlis’in asıl yüzünün bu projenin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacağını söyledi. Tarihi geçmişi çok köklü derinliklere dayanan şehrin yapılması gereken en önemli işlerinin başında, kültürel ve tarihi kimliğin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalar olduğuna vurgu yapan Ustaoğlu, “İşte bunlardan biri de sokak sağlıklaştırması çalışmasıdır. Burası yüzyıllar boyunca Osmanlı döneminde eyalet merkezi olarak, bölgesinde ana aktör olarak şehir olmuş bu vilayetimizin bugün maalesef kendisine yakışmayan bu tarihi kimliği ve kültürel dokusu adeta kaybolmaya yüz tutmuş durumda. İşte bunları bir yandan Vakıflar Bölge Müdürlüğü uhdesinde yapılan çalışmalar, bir taraftan Kültür Bakanlığı uhdesinde yapılan çalışmalar, bir taraftan da belediyemiz tarafından yürütülen çok güzel çalışmalar var. Sokak Sağlıklaştırması Projesi kapsamında yaklaşık 2 aydır yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Oradaki sokağın alt yapısı, iş yerlerinin dış mekan kaplamaları, çatılarının yenilenmesi gibi çalışmalarımız devam ediyor. 2 aydır devam eden çalışmalarımız malumunuz belirli bir aşamaya geldi. Tabi sizlerin şikayetleri, serzenişleri ve bu konudaki mağduriyetlerinizi bizlere ilettiniz. Bizde sizden sabır istedik. Bu konuda sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

2 gün sürecek olan gezi programında esnafların uygulanan projelerini yerinde göreceğini ifade eden Ustaoğlu, “Bu proje kapsamında bu sokaklarda bulunan esnafların da buraları gezip görmelerinin faydalı olacağına inanıyoruz. Sizleri bu saatte Gaziantep ilimize uğurlayacağız. Gaziantep ilimizde yarın ve öbür gün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden arkadaşlarımızın da sizlere katılmasıyla o bölgede yapılan o dönüşüm projelerini ve sonuçlarını da yerinde göreceksiniz. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Gaziantep’e gidecek olan esnaflar, hatıra fotoğrafı çektirerek yola çıktılar.