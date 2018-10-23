Bitlisli Fuat Sezgin Paneli düzenlendi

Dr. Fuat Sezgin' konulu panel düzenlendi.

BEÜ Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Barca, Öğretim Görevlisi M. Zahid Kuldaş ve Öğretim Görevlisi Naci Özsoy panelist olara katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını ‘‘Prof. Dr. Fuat Sezgin' ilan etmesinin ardından Bitlis Eren Üniversitesi tarafından düzenlenen panele öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programa Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, kurum amirleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldılar. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, ‘2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin' yılı ilan edilmesinin ardından Bitlis Eren Üniversitesi ve öğrencilerle birlikte dolu dolu yaşayacağız” dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu yaptığı konuşmasında şunları söyledi. “Üniversitemizin bugün organize ettiği ilimizin yetiştirmiş olduğu kıymetli hoca için yapılan paneli çok önemli buluyoruz. Memleketimiz adeta bir ulu çınarını, bir ulu değerini kaybetti. Biz istedik ki onun doğduğu büyüdüğü bu topraklarda arın onun doğum günü anısına, bilgi sahibi olalım. İnşallah onun bıraktığı yerden yeni Fuat Sezgin'ler yetişsin istiyoruz. Onun adına okullarımızda da hocalarımız program yaparak toplumumuzun her kesimine tanıma adına çok önemli olacaktır. Bu topraklar önemli topraklardır. Çok kıymetli bilim adamları yetiştirmiş önemli bir bölgedir. Şemsi Bitlis, İdrisi Bitlis, Fuat Sezgin gibi çok önemli şahsiyetleri yetiştirmiştir. İlim adına çok önemli katkılar sağlamış olan Fuat Sezgin hocamızı tanıyamamanın bir mahçubiyeti var. Yaşamının büyük bir bölümünü yurt dışında geçirmiş bir ilim adamı. 1960 yılında Almanya'ya giden bir hocamız. 1940'lı yıllarda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Alman Profesör Helmut Ritter ile tanışıyor ve onun yanında yetişiyor. İdealist bir eğitim süreci geçiriyor. Günde 17 saat çalışan idealist bir hocamız. Helmut Ritter ile karşılaştığında hoca ‘Günde kaç saat ders çalışacaksın?' deyince 13-14 saat diyor. Ritter ‘Ben 24 saat çalışırım' der. 17 saatte anlaşırlar. Sürekli çalışan birisidir. Gecenin geç saatlerine kadar ilim için çalışan çok kıymetli bir hocamızdır. 60'ın üzerinde ülke gezmiş, 100 binlerce eser incelemiştir. 2019 yılının da Prof. Dr. Fuat Sezgin' yılı ilan edilmesinin ardından Bitlis Eren Üniversitesi ve öğrencilerimizle birlikte dolu dolu yaşayacağız.”

Programda Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sabir Rüstemli bir selamlama konuşması yaparken, Sosyal İlimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özdemir ise, “Fuat hocamızın deyimiyle, ‘Batı medeniyeti İslam medeniyetinin çocuğudur.' Fuat Sezgin. Ve bunu sadece söylemekle kalmaz, adeta hayatının İslam medeniyetinin büyüklüğünü anlatmaya adar. Fuat hocamızın deyimiyle, ‘Batı medeniyeti İslam medeniyetinin çocuğudur.' Fuat Sezgin. Bunu sadece söylemekle kalmaz, adeta hayatının İslam medeniyetinin büyüklüğünü anlatmaya adar. Fuat Sezgin denilince onu tanıyan herkesin yüzünde bir heyecan belirmesinin sebebi aslında kaybettiğimiz ve aradığımızı umudun kendisi olduğu içindir. İslamın ilk asırlarında bilim ve fen konusunda ilerlemiş bir çok İslam bilgini bulunmaktaydı. Bilim, astronomi, fizik, tıp, kimya, matematik, cebir, coğrafya gibi alanlarda çalışmalarını yürüten alimler birçok icada imza attılar. Bugün her ne kadar İslam aleminin içinde bulunduğu keşmekeşlik bilimden ve medeniyetten uzak görüntüsü İslam dininin kendisine ve dolayısıyla Müslüman olmamıza bağlanıyor olsa da bunun sebebi tamamen sosyolojiktir. İslam tarihindeki bilim adamı sayısı batılı bilim adamı sayısından daha fazladır. Ancak günümüzde biz hep batılı bilim adamlarını ve onların yaptıklarını konuşuruz. Çünkü onlar kendilerini ve yaptıklarını daha iyi pazarlamışlardır. Dünya her daim onların icatlarıyla çalkalanırken, aslında bugünkü bilimin temeli Fuat Sezgin hocamızın da çalışmalarıyla ıspat ettiği gibi Müslüman bilim adamları tarafından atılmıştır. Bu sebeple bunları bilmemiz tanımamız ve dünyaya anlatmamız hepimizn boynunun borcudur” dedi.

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Barca, ‘Fuat Sezgin Hoca ve İslami İlimlerin Hazinelerinin Anahtarı GAS adlı Eser' hakkında bilgilendirmede bulundu. Programda ikinci olarak Öğretim Görevlisi M. Zahid Kuldaş ise, ‘Fuat Sezgin'in Arapça'yı öğrenme serüveni” konusunu işledi. Panelde son olarak Öğretim Görevlisi Naci Özsoy, ‘'Fuat Sezgin ve İslami İlimlerde genç nesilleri inşası' konusunda bilgilendirmenin ardından program Prof. Dr. Fuat Sezgin belgeseli ile sona erdi.