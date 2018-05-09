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09 Mayıs 2018 14:07

Bitlisli gençler, Galatasaray maçını izleyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Spor ile Hayata Gülümse’ projesi kapsamında Bitlis’teki kimsesiz ve şehit ile gazi yakını gençler, İstanbul’da Galatasaray-Yeni Malatya Spor karşılaşmasını izleyecek.

Bitlisli gençler, Galatasaray maçını izleyecek

09 Mayıs 2018 14:07


Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, hem kimsesiz hem de şehit ve gazi çocuklarından oluşan 14 kişi seçeceklerini söyledi. Elkatmış, “Bakanlığımızca gençlerin kişisel gelişimini desteklemek, sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlamak, spora olan ilgisini arttırmak ve zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla ‘Spor ile Hayata Gülümse’ projesi hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin emaneti gençlerimiz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde kalmakta olan gençlerimiz, futbol, basketbol ve voleybol takımlarımızın lig ve Avrupa kupaları müsabakaları ile milli takım müsabakalarına götürüleceklerdir. Kendi illeri dışında bu ildeki müsabakaya bir gün konaklamalı olarak gidecek gençlerimize izleyici olarak katılacakları müsabaka öncesinde o şehrin tarihi ve kültürel yerleri gezdirilecektir” diye konuştu.


7 kişi kimsesiz ve 7 kişi de şehit yakını olarak toplamda 14 kişi belirleyeceklerini sözlerine ekleyen Elkatmış, “Müdürlüğümüz ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün koordinesi ile proje kapsamında 13 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile Yeni Malatya Spor kulüpleri arasında İstanbul’da oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesine götürülmek üzere 2 refakatçi ile birlikte 14 kişi belirlenerek böyle bir geziye götürülecek” dedi.




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