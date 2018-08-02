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02 Ağustos 2018 15:16

Bitlisli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nun katıldığı törenle 293 hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Bitlisli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

02 Ağustos 2018 15:16


Bitlis İl Müftülüğü tarafından organize edilen 2018 yılı hacı adaylarını uğurlama töreni Müftülük bahçesinde gerçekleştirildi. Kur’an tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, “Hac yolu Allah yoludur” diyerek hac ibadetinin önemine vurgu yaptı.


Daha sonra bir konuşma yapan Vali İsmail Ustaoğlu, hacı adaylarının özlemle hasretini çektiği kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Vali Ustaoğlu, "Çıktığınız bu güzel yolculukta dikkat etmeniz gereken çok önemli şeyler var. En önemlisi sabırdır. Orada sürekli dua etmek ve Allah rızası için birbirlerinize sabrı tavsiye etmek. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda dua edelim. Memleketin birliği, selameti ve çocukların geleceği için yapacağınız dualar ve 11 aylık bir bebeği hunharca katleden bu hain terör örgütünün helakı için yapacağınız dualar çok önemli. Ülkemizin geleceği için dua edelim. Kabe’de yapılan duaların kabul olacağını hepimiz biliyoruz. Oralarda ülkemizin birlik ve beraberliği açısından sürekli dua edin. Kabe ve Arafat’ta çıktığınızda, şeytan taşlarken ve Peygamberimizi ziyaret ederken yapacağınız dualarınızı Allah kabul etsin. Allah hayırlısı ile gidip gelmenizi nasip etsin" dedi.


Vali Ustaoğlu, program sonunda 293 hacı adayı ile vedalaşarak, kutsal topraklara uğurladı.




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