Bitlisli iş adamının yaptırdığı cami ve misafirhane hizmete açıldı

Zeki Peker ve abisi Hüsamettin Peker tarafından inşa edilen cami ve misafirhane düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi bahçesinde inşa edilen ve 40 kişilik misafirhanesi bulunan cami düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Muş Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, BETAV Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı Ahmet Eren, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, “Büyük milletler ve büyük milletler tarihine, geçmişine, geleneklerine, kültürüne sahip çıkmak zorundadır. İşte bu necip millet hep tarihte olduğu gibi bugün de geçmişine sahip çıkarak, ilerlemiştir büyümüştür. Biraz sonra açılışını yapacağımız bu cami ve misafirhanemiz bizim geleneklerimizde, kültürümüzde, tarihimizde dayanışmanın, paylaşmanın en güzel örneklerinden birisidir. Bizdeki vakıf kültürü yüzyıllardır ecdadımızdan devraldığımız bir paylaşımcı, dayanışmacı bir kültürdür. Öyle bir ecdadımız ve tarihimiz var ki, bırakın vatandaşları ve insanlarımızı, kışın dağda aç kalan hayvanlar için bile vakıf kuran bir milletin evlatlarıyız. Huzurunuzda Zeki Peker ve ailenin tüm fertlerine bu eserlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ustaoğlu, özellikle bu misafirhane boyutuyla hastaneye gelenlerin yakınlarının çektikleri sıkıntıların giderilmesi adına hizmetin anlamlı olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Zaman zaman geceleri bu hastaneyi ziyarete geldiğimizde hasta yakınlarının banklarda, açık havalarda ise arabalarda yattıklarını görüyorduk. Bu 40 yataklı misafirhanede hasta yakınlarının barınma ve yiyecek ihtiyaçları herhangi bir bedel alınmadan karşılanacak. Bu şekilde sadakayı cariyenin en güzel örneği bu şekilde yerine getirilmiş olacak. Bu caminin ve misafirhanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan iş adamı M. Zeki Peker ise, inşaat sektöründe bir amele, bir kalfa, bir usta ve bir müteahhit olarak onlarca büyük projelerin inşasında bulunduğunu, ancak inşaatçı olarak bugüne kadar ki en büyük, en anlamlı en önemli projesinin bu olduğunu söyledi. Peker, konuşmasında özellikle ailesinin kendisine çok büyük katkılar sunduğunu, emeği geçen aile fertlerine tek tek teşekkür etti. Peker, “Özellikle bu caminin ve misafirhanenin inşasında bana destek olan abim Hüsamettin Peker’e, eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bu proje gönül ve manevi dünyamın en büyük projesi olmuştur. Bana böyle anlamlı ve güzel bir günü yaşatan rabbime sonsuz şükürler olsun. Bizleri kırmayarak buraya kadar gelen tüm misafirlerimize de teşekkür ediyor, tesisin Bitlislilere hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, iş adamı Ahmet Eren ve Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy da birer teşekkür konuşması yaptılar. Günün anısına Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, iş adamı Zeki Peker’e tespih hediye ederken, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur ise yaptıkları hizmetlerden dolayı bir teşekkür plaketi verdi.

Program; caminin açılışı ve Cuma namazının ardından katılanlara öğlen yemeği ikramı ile sona erdi.