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24 Mayıs 2018 14:19

Bitlisli öğrenciler, tarihi Doşeman Geçidine gezdi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’teki Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tarih açısında önemi olan Doşeman Geçidini gezdiler.

Bitlisli öğrenciler, tarihi Doşeman Geçidine gezdi

24 Mayıs 2018 14:19


Tarihi İpekyolunun kalıntılarının en belirgin olduğu bölge olan Doşeman Geçidine giden öğrenciler ve okul müdürü, bu geçidin geçmişte ne kadar önemli olduğunu aktardılar. Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serdar Durer, tarihi İpekyolunun kalıntılarını ciddi manada muhafaza eden, İpekyolunun tarihteki çok önemli geçitlerinden biri olan Doşeman Geçidinin koruma altına alınması gerektiğini belirtti. Durer, “Yaklaşık bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu bilinen tarihi İpekyolunda neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş olan tarihi Doşeman Geçidi, bir an önce koruma altına alınıp bilim insanlarının araştırmalarını yapmaları için istifadelerine sunulmalıdır. İnsanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olan İpekyolunun kalıntılarını en net şekilde Doşeman Geçidinde görmek mümkün. Eskiden büyükbaş hayvanların sürükleyerek götürdükleri tahta tekerlekleri olan araçların uzun yıllar kullandıkları geçidin, süreç içerisinde kayaları nasıl aşındırdıklarına tanık olunacak bu geçitte. Tarih boyunca bir ticaret güzergâhı olarak kullanılmış olan İpekyolu; orduların, bilgelerin ve gezginlerinde takip ettiği bir yol olmuştur. Özelikle Bitlis Eren Üniversitesine burada çok büyük iş düşmektedir” şeklinde konuştu.




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