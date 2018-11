Bitlisli sporculardan büyük başarı

Antalya'da 14 – 18 Kasım tarihleri arasında 26 ülke ve bin 43 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvaya katılan 6 Bitlisli sporcudan biri birincilik, biri ikincilik ve biri ise üçüncülük elde etti.

Katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılarla dönen Bitlisli sporcular, Uluslararası Antalya Açık Kupasında elde ettikleri bu başarıyla başarı zincirine bir halka daha eklemiş oldular.

Elde edilen başarıyla ilgili bilgi veren Takım Antrenörü Ömer Uğur, biri bayan toplam 6 sporcuyla katıldıkları turnuvadan yine büyük başarılarla dönmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Katıldıkları turnuvanın büyükler kategorisinde sporcusu Hasan Eripek'in Avrupa şampiyonu, Mehmet Yalçın'ın ise Avrupa ikincisi, gençler kategorisinde de sporcusu Gamze Korkmaz'ın Avrupa üçüncüsü olduğunu ifade eden Ömer Uğur, Türkiye'ye ve Bitlis'e bir başarı gururu daha yaşattıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Başarıların devamı için çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Ömer Uğur, “Çok şükür katılım sağladığımız bir turnuvadan daha güzel başarılarla döndük. İnşallah daha çok başarı için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ben başarının mimarı sporcularımızı tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca bizlerden desteklerini esirgemeyen Tatvan Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan, İl Müdürümüz Bilal Elkatmış, BİPEM Müdürümüz Necati Kaya ve destek sunan diğer herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ise, elde edilen başarının önemine vurgu yaptı. Başarılarından ötürü sporcu ve antrenörleri Ömer Uğur'a tebrik ve teşekkürlerini ileten Bilal Elkatmış, “Bitlisli sporcularımız elde etmiş oldukları başarı ile bizleri bir kez daha gururlandırdılar. İnşallah yeni başarılar için de spor ve sporcuya olan desteğimiz her geçen gün artarak devam edecek. Bu sayede de Bitlis'imizde artık sporun tüm dallarında başarı bir gelenek haline gelecektir. Bu vesile ile başarının mimarı sporcularımızı ve antrenörleri Ömer Uğur'u bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Elde edilen başarı ile ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da, başarının ilçede artık bir gelenek haline geldiğini vurguladı. Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Kaymakam Özkan, “Elde etmiş oldukları başarılardan dolayı sporcularımızla ne kadar gurur duysak azdır. Katıldıkları gerek ulusal ve gerekse uluslararası her turnuvada göğsümüzü kabartıyorlar. İlimizin, ilçemizin ve hatta ülkemizin adını tüm dünyaya duyuruyorlar. Sporcularımızın bu başarıları inşallah artarak devam edecek, bizlerde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken desteği sunmaya devam edeceğiz. Bu başarılar arttıkça spora olan teşvikte buna bağlı olarak artacak ve ilçemiz her alanda olduğu gibi sporun her alanında da adını duyurmaya devam edecektir. Ben bu vesile ile bizlere bu başarı gururunu yaşatan başta sporcularımız olmak üzere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, antrenörümüze ve emeği geçen diğer herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Başarı elde eden sporcular ise, mutlu olduklarını ifade ettiler.