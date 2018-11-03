Bitlisli tekstilci dolara inat istihdama katkı sağladı

Bitlis'te 200 personelin çalıştığı tekstil atölyesinde hedeflerinin bin kişi çalıştırmak olduğunu dile getiren tekstilci Emirhan Uludil, doların yükseliş zamanında işçi çıkarmadıklarını aksine 35 kişiye yakın istihdam ettiklerini belirtti. Bitlis genelinde bulunan 15 tekstil fabrikasın 3 bin kişinin ekmek yediğini söyleyen Uludil, bu sayının 10 bin kişiye çıkması için yatırım için gelmek isteyip gelemeyenlerin çekinmeden gelip yatırım yapmalarını istedi.

Yaklaşık 5 yıl önce İstanbul'dan gelerek memleketinde açtığı tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Almanya ve İngiltere gibi ülkelere ihraç ettiğini ifade eden Uludil, tekstil sektörünün hafife alındığını halbuki istihdama çok büyük katkılar sağladığını ifade ederek, “Bitlis ilinde hizmetimizin yaklaşık beşinci yılımız oldu. Bununla beraber şuan aktif olarak 200 arkadaşımız çalışıyor. Yetiştirdiğimiz insanlar oldu. Bitlis genelinde yaklaşık 15 tane tekstil fabrikası var, yetiştirdiğimiz arkadaşlarımız bu tekstillerde de çalışmaya başladılar. Tekstil sektörü belki biraz hafife alınıyor ama istihdamda çok büyük katkıları olan bir sektördür. Gençlerimize faydalı oluyor, gençlerimizi farklı yollardan arındırıp kendi işine ve evine bağı olmasını sağlıyor. Şuan Bitlis genelinde yaklaşık 3 bin insana istihdam sağlayan bu sektör, bu neden 10 bin insan olmasın diye inşallah büyüklerimizde bizlerle birlikte olurlar. Bitlis'e gelmek isteyip farklı nedenlerden dolayı gelemeyenler de çekinmeden gelsin ve direk yatırımlarını yapsınlar. Dediğim gibi 3 bin değil de 10 bin istihdam olursa bundan herkes faydalanır. Dolmuşçusundan tutunda manavından, marketine kadar herkes fayda görür. Bizim bünyemizde her türlü kardeşlerimiz iş imkanı sağladık. Engelli demeyelim da çünkü onlar bizim başımızın tacıdırlar. Burası onlar içinde bir ümittir. Kendi ayağımın üstünde durabiliyorum hesabıdır. Onlar gibi nice gençlerimiz var. İş-Kur'a gidip görüyoruz. Oradaki başvuru oldukça fazla diyoruz ki bunları özellikle tekstil sektörlerine versinler ki, İş-Kur olayı bittikten sonra sigortalı bir şekilde gene devam ettirelim. Özel sektörlere önem versinler ki daha çok istihdamı sağlayalım. Resmi kurumlara verdikleri kadar bize de imkanları versinler biz bunları göndermeyelim işbaşı bittimi bizim kendi elamanımız olarak devam etsinler” dedi.

Uludil, doların yükselişinin bir saldırı olduğunu da sözlerine eklerken, “Dolar aslında bir saldırıydı. Biz buna kulağımızı tıkadık tam tersi inadına da olsa biz daha çok istihdamı sağladık. Gençlerimizi işe aldık. Olsun dedik mücadelemiz vereceğiz gerçi etkiledi ama biz dedik ki biz onları etkileyeceğiz. Bu yüzden pes etmedik hatta işçi çıkartmamız gereken yerde inadına işçi alımları yaptık” diye konuştu.