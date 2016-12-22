Bitlisli uzman erbaş El Bab operasyonunda ağır yaralandı

Suriye’nin El Bab bölgesinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bitlisli bir uzman erbaş ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile çıkan çatışmada 23 yaşındaki Adilcevazlı Piyade Komando Uzman Erbaş Muhammed Bozarslan ağır yaralandı. Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde televizyon tamirciliği yapan Maşallah Bozarslan’ın oğlu olan Muhammed Bozarslan, terör örgütü DEAŞ militanları ile girdiği çatışmada kafasına isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralanarak Türkiye’ye getirildi. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Bozarslan’ın yoğun bakımda tutulduğu ve ameliyata alınacağı bildirildi.