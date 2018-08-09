Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 00:11

Bitlisliler kurtuluş gününde ‘Ayna’ ile coştular

Bitlisliler düşman işgalinden kurtuluşunun 102.

Bitlisliler kurtuluş gününde ‘Ayna’ ile coştular

09 Ağustos 2018 00:11

yıldönümünde ‘Ayna’ konseri ile coştular.


İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Gökmeydan’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte Ayna grubu konser verdi. Vatandaşlara ve çocuklara ikramlarda bulunuldu.


Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir coşku ve heyecan yaşadıklarını söyledi.


Ustaoğlu, "Bu coşku ve heyecanı bize yaşatan Ayna grubuna huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bitlis nasıl ki 100 yıl önce yaşlısı, genci, kadını ve erkeğiyle yedi düvele karşı bir, iri ve diri olmuşsa bugün bu tarihi güzel meydanda yine aynı birlik ve dirliği birlikte yaşıyoruz. Hepinize bu akşam buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Ustaoğlu, konuşmasının ardından Ayna grubu solisti Erhan Güleryüz’e hediye taktim etti.


Daha sonra vatandaşlar şarkılar eşliğinde eğlendi, kentin farklı noktalarında ise havai fişekler patlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç