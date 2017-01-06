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06 Ocak 2017 20:27

Bitlis’te 1 adet EYP imha edildi

Bitlis’te 1 adet EYP imha edildi

06 Ocak 2017 20:27

Bitlis’in Hizan ilçesinde toprağa gömülü halde bulunan 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 06.01.2017 günü Bitlis ili Hizan ilçesi Harmandöven Köyü-Otluca Mezrası Güner Tepe bölgesinde toprağa gömülü vaziyette 1 adet EYP düzeneği tespit edilmiştir. Bahse konu EYP Bitlis İl Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.



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