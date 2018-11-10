Bitlis'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Bitlis'e teşrif programı

Bitlis'te, 10 Kasım Atatürk'ün ebediyete uğurlanmasının 80'nci yılı ve 13 Kasım Bitlis'e teşriflerinin 102'nci yılı dolayısıyla bir program düzenlendi.

Anma programı Atatürk Mahallesindeki Cumhuriyet Meydanında başladı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kurumu amirleri, askeri erkan ve öğrencilerin katıldığı program çelenklerin Atatürk Anıtına sunulması ile başladı. Saat 09:05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Anma programı Bitlis Kültür Merkezinde devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmalar Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler tarafından yapıldı. Daha sonra öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından Atatürk belgeseli izlettirildi.

Program yine öğrenciler ve müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan Atatürk'ün en sevdiği şarkılar söylenmesi ile sona erdi.