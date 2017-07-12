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12 Temmuz 2017 15:20

Bitlis’te 100 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 100 kilogram eroin ele geçirildi.

Bitlis’te 100 kilo eroin ele geçirildi

12 Temmuz 2017 15:20


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağına dair elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda polis ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi. Açıklamada, “Sürücülüğünü S.A. isimli şahsın yapmış olduğu kamyonda yapılan aramada 193 paket halinde toplam daralı ağırlığı 100 kilogram gelen eroin maddesi ve 23 bin TL para ele geçirilmiştir. Ayrıca eroin maddesinin sevkiyatında araca öncülük ettiği tespit edilen başka bir aracında sürücüsü E.S. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili yakalanan S.A. ve E.S. isimli şahıslar, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak veya nakletmek’ suçundan Bitlis İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.




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