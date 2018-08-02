Bitlis’te 116 kişiye tapuları dağıtıldı

Eski belediye binasında düzenlenen tapu dağıtım törenine katılan Ustaoğlu, yıllardır kangren haline gelmiş bir sorunu daha çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, mahalle muhtarları ve hak sahiplerinin katıldığı tapu dağıtım töreni tarihi Bitlis Belediyesi binasında gerçekleştirildi. Dağıtım töreni öncesinde konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, yılların kangren olmuş bu sorununun bu şekilde sonuçlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Ustaoğlu burada yaptığı konuşmasında, “Bitlis’te 30 yıldır kangren olan ve bir türlü çözülemeyen, zamanında vatandaşlarımızın hazine arazileri üzerine yapmış oldukları evlerinin bir türlü tapu devirleri yapılamamıştı. Gecekondu kanununda 30 yıl önce bunların tahsisleri yapılmış ama tapu devirleri yapılamadığından buralarda adeta kiracı gibi kalmışlardı. Belediyemizin teknik elemanları ile birlikte bu konu bize intikal ettiğinde bizde ilgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Vatandaşlarımızın bir an önce tapularına kavuşturulması için neler gerekiyorsa yapılması talimatını verdik. Gelinen noktada 116 vatandaşımızın burada tapularını teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Vali Ustaoğlu açıklamaların ardından daha önceden hazırlanan ve törene davet edilen hak sahiplerine tapularını teslim etti.