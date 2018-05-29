Bitlis’te 13 bin öğrenciye uyuşturucu ve sağlıklı beslenme semineri

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, uyuşturucu madde kullanımının bireysel ve toplumsal hayatı tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti. Sağlık Bakanlığının uyuşturucu ile mücadele kapsamında koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik politikalarının bulunduğunu belirten Okur, uyuşturucu ile mücadelede coğrafi ve sosyoekonomik açıdan riskin büyük olduğunu da sözlerine ekledi. Okur, “Bitlis ilinde uyuşturucu ile mücadelede başta valimiz olmak üzere diğer tüm kurumlarımız, STK’larımız ve halkımız etkin rol almaktadır. Konunun hassas ve acil olması nedeniyle müdürlüğümüzün koordinasyonunda 2017-2019 Bitlis İli Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı hazırladık. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü olarak ilimize AMATEM ve ÇAMATEM açma hazırlıklarına başladık. Valiliğimiz bünyesinde bulunan Sağlıklı Yaşam Danışma Birimine bağlı olarak Sağlıklı Yaşam Merkezi, Bitlis Devlet Hastanesi, Tatvan Devlet Hastanesi ve Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğünde olmak üzere 4 adet Uyuşturucu ile Mücadele Sevk ve Koordinasyon Birimi kurduk. Yine bu yıl ilimizde madde bağımlısı 43 bireyin evlerini ziyaret ederek aile görüşmeleri yaptık. Geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımızın sağlıklı, kendine güvenen ve iradesine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri için 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizdeki 39 lisede toplam 299 eğitim seansı düzenleyerek 9 bin 965 öğrencimize uyuşturucunun zararları ve uyuşturucu ile etkin mücadele eğitimi verdik” diye konuştu.

Ülke genelinde geleceğin emanet edileceği gençlerin ve çocukların beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek gibi görevleri olduğunu belirten Okur, “Bu yıl itibariyle ilimizde 88 okul Beyaz Bayrak alarak hijyen standartlarını yakaladığını ve obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması kapsamında 7 okulumuzun Beslenme Dostu Okul sertifikasına sahip olduğunu hatırlatmak isterim. Obezite ve şişmanlığın bulaşıcı olmayan hastalıklar ve yaşam kalitesi üzerine etkisi ile sağlıklı beslenme konularında 2 bin 500 öğrenci ile 500 yetişkine eğitim verdik. Yine bu yıl ilimizde diyabet tanısı almış 30 öğrencimizin bulunduğu 30 okulda, 800 öğrenci ve 50 öğretmene diyabet eğitimi verdik. Geleceğimiz, umudumuz, yarınlarımız olan evlatlarımızın sağlıklı bireyler olarak toplumda yer alması için İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm imkanımızla katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.