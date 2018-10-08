İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te 13 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis’te polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 13 kilo 375 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'te polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 13 kilo 375 gram eroin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 7 Ekim günü şüpheli bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Arama neticesinde araçta bulunan zuladan 26 paket halinde toplam 13 kilo 375 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olay ile ilgili yakalanan bir şüpheli ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli mercilere sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.