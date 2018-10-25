Bitlis'te 14,56 gram kokain ele geçirildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 14,56 gram kokain ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde 14,56 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 4 şüpheli, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak için temin etmek suçundan adli mercilere sevk edildi. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.