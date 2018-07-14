Bitlis’te 15 Temmuz anma etkinlikleri

Düzenlenen yemeğe katılan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, ailelerle tek tek ilgilendi.

Vali Ustaoğlu burada yaptığı konuşmada, zaman zaman şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek dertleştiklerini söyledi.

Onların vatan, millet ve bayrak için canlarını feda eden şehitlerin birer emanet olduğunu belirten Ustaoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin geçirdiği kritik süreçte birlik, kardeşlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz da tek vücut, tek yürek ve tek ses olmak çok daha önemlidir. Bitlis’te bunu çok güze bir şekilde el biriliği ile yapmaya çalışıyoruz. Devletimizin şefkatini merhametini en ücra köşede yaşayan vatandaşa hissettirme adına bu tip ziyaretler de gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu gün 2. yılını andığımız 15 Temmuz şehitlerimizin gönlümüzde ayrı bir yeri var. Ülkemizin iki yıl önceki malum gecede yaşadıklarını adeta her birisini izlerken göz yaşımızı tutamıyoruz. Gencecik bedenlerin nasıl o tanklara karşı durduğunu ve mermilere karşı siper olduğunu görünce duygulanmamak elde değil. 250 üzerinde şehit 2 bin 200’ün üzerinde gazi vererek bu memleketi bölmeye, ülkemizin geleceğini gasp etmek isteyenlere karşı o gece yazılan destan bundan sonra kıyamete kadar unutulmayacak."

Ülkenin 100 yıl önce işgale uğradığında 7 düvele karşı kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle kahramanca bir mücadele verildiğini aktaran Ustaoğlu, 15 Temmuz’da da aynı mücadelenin verildiğini insanların ellerinde Türk Bayrakları ile sokaklarda adeta sel gibi aktıklarını anımsattı.

Bundan ders çıkartarak memleketin birliği, selameti ve geleceği için tek vücut, tek yürek ve tek beden olunmasın gerektiğini vurgulayan Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O akşam o hainler vergimizle alınan silah, tank ve uçaklarla bu milletin üzerine bombalar yağdırdığını gördük. Ama bu millet hiç gözünü kırpmadan adeta sel olup sokaklara aktı. Memleketin bölünmesinin önüne geçti. Burada eşini ve yavrusunu şehit veren vatandaşların da o acıyı yüreğine bastırarak vatan sağolsun dediğine şahit oluyoruz. Bunu unutmayacağız. O geceyi unutursak geleceğimizde bunun benzerlerini yaşayabiliriz. Bunun için sürekli yeni kuşaklara 15 Temmuz’u hatırlatmak lazım. Bu Anadolu coğrafyasının ne kıymetli bir coğrafya olduğunu anlatmamız lazım."