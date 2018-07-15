Bitlis’te 15 Temmuz şehitleri anıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Feysal Geylani tarafından dualar edildi. Şehit kabirlerine karanfillerin bırakılmasının arından program Ulu Camii’nde mevlit okunmasıyla devam etti.

Programa Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.