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31 Aralık 2016 17:11

Bitlis’te ‘15 Temmuz Şehitleri Halı Saha Futbol Turnuvası’ sona erdi

Bitlis’te ‘15 Temmuz Şehitleri Halı Saha Futbol Turnuvası’ sona erdi

31 Aralık 2016 17:11

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile AK Parti Bitlis Gençlik Kolları Başkanlığının ortaklaşa düzenlemiş oldukları ’15 Temmuz Şehitleri Halı Saha Futbol Turnuvası’ sona erdi.
Bitlis merkeze bağlı 16 mahalleden 16 takım ve 160 kişinin katıldığı futbol turnuvasında Muştakbaba mahallesi rakibi Atatürk mahallesi takımını penaltı atışları sonucunda yenerek turnuvanın birincisi oldu. Turnuva sonunda dereceye girenlere plaket ve turnuvada emeği geçenlere ise birer forma hediye edildi. Birinci Muştakbaba, ikinci Atatürk ve üçüncü Şemsi Bitlis mahallesinin olduğu turnuvada bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü M. Emin Çakan, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere vatanı, milleti ve dini için şehit düşenlerin hatırası için böyle bir turnuva düzenlediklerini ifade ederek, "Bu müsabakalara ilimizin 16 mahallesinden 160 sporcu katıldı. Dereceye giren ilk üç takıma ve diğer takımlarımıza kurumum, Bitlisliler ve şehitlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu turnuvadaki amacımız şehitlerimizin adlarını yaşatmak, toplumda bir farkındalık oluşturmak ve gençliğimizin geleceğe daha sağlıklı ve daha temkinli olarak bakmalarını sağlamaktır” dedi.
15 Temmuz’un Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirten Ak Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, hem 15 Temmuz şehitlerine hemde bölgede vatanı ve bayrağı için canlarını veren bütün şehitlere Allah’tan rahmet dilediğini belirtti. Tanglay, “15 Temmuz Türkiye’nin bir dönüm noktasıydı. Bilindiği üzere 15 Temmuz bir iç savaşı çıkarma sebebiydi. Biz bunu ülke ve gençlik olarak unutturmamak için elimizden geleni yapacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz diyor. Bizlerde kendisine katılıp ve özellikle gençlerden şunu istiyoruz. Arkadaşlar vatansız ve bayraksız millet olmaz. İçimizdeki hainleri tek tek temizleyeceğiz. Ama bunu temizlerken sizin gibi değerli gençlere de ihtiyacımız var” diye konuştu.
Konuşmalardan sonra dereceye giren ilk üç takıma plaketler takdim edilirken, emeği geçenlere de forma hediye edildi.



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