Bitlis’te 15 Temmuz şehitleri için anma töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen 15 Temmuz şehitlerini anma töreni, 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu başta olmak üzere diğer kamu kurum amirleri, şehitliğe gelerek düzenlenen törene katıldı. 15 Temmuz şehitlerini anma programı, ilk olarak 2014 yılında şehit edilen korucu Nihat Çaprak’ın mezarına karanfiller bırakılarak başladı.

İl Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından duaların okunmasıyla devam eden programda, Bitlis Valisi Ustaoğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Vali Ustaoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılını doldurduğunu ifade ederek, “15 Temmuz’da göğsünü siper etmiş yüzlerce şehidimiz oldu. Her ilde 11.30’da olduğu gibi Bitlis’te de başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu memleket uğruna, bayrağı ve vatanı uğruna canlarını feda etmiş, burada metfun bulunan korucu şehidimizin başında tüm şehitlerimizi bu vesile ile andık” diye konuştu.

Milletin darbeye darbe ile karşılık verdiğini ifade eden Vali Ustaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“15 Temmuz’u unutturmamak adına bu hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri altında organizasyonlar yapacağız. 15 Temmuz akşamı da yine devam eden programlarımız olacak. Tüm vatandaşlarımızın katılımını özellikle hassasiyetle istirham ediyoruz. Yani o gece yaşadıklarımız, Allah korusun bu memlekette tabiri caizse ezanlarımızın susma tehlikesiyle bayrağımızın inme tehlikesiyle ve devletimiz adeta bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ama bu millet tarihin her döneminde olduğu gibi canı pahasına memleketi uğruna yüzyıl öncesinde nasıl ki yedi düvele karşı Kurtuluş Savaşı’nda verdiği o ruhuyla o heyecanıyla bir kez daha kahramanlığını göstererek darbeye darbeyle karşılık vererek ezanlarımızın susmanı, bayrağımızın inmesini önledi. Aynı zamanda devletimizin parçalanmasının önüne geçtiler. Hepsinin mekanları cennet olsun. 2 binin üzerinde gazimiz oldu. Hepimiz bunlara millet olarak, vatandaş olarak minnettarız.”

Düzenlenen tören sonunda Şehit Korucu Nihat Çaprak’ın kızları ile yakından ilgilenen Vali Ustaoğlu, “Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz. Biz bunun farkındayız. Her türlü sıkıntınızda her zaman bizlere gelebilirsiniz. Devletimiz güçlü, tabii ki gideni geri getirmek mümkün değildir, ama en azından sizlere her türlü yardımı desteği vermek istiyoruz” dedi.

15 Temmuz şehitlerini anma programı öğlen namazından sonra Ulu Camii’nde mevlit okutulduktan sonra yemek ikramıyla son bulacak.