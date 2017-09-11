Bitlis’te 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis-Tatvan yolu kavşağı üzerinde açık kasa kamyon cinsi aracın şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Araç üzerinde yapılan kontrollerde, çeşitli yerlerine yapılan ve ‘zula’ olarak tabir edilen yerlerden 19 bin 260 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Y.G. ve H.A. isimli şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.