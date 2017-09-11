Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 15:14

Bitlis’te 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 19 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis’te 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

11 Eylül 2017 15:14


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis-Tatvan yolu kavşağı üzerinde açık kasa kamyon cinsi aracın şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Araç üzerinde yapılan kontrollerde, çeşitli yerlerine yapılan ve ‘zula’ olarak tabir edilen yerlerden 19 bin 260 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Y.G. ve H.A. isimli şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç