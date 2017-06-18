Bitlis’te 2 ton amonyum nitrat imha edildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada terör örgütüne ait 2 depoda 2 ton 50 kilo amonyum nitratın ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mutki ilçesi Kapaklı Köyü kırsalında arazide gizlenmiş vaziyette BTÖ’ye ait 2 adet depo içerisinde yaklaşık 2 ton 50 kg amonyum nitrat ele geçirilmiştir. Ele geçirilen amonyum nitrat malzeme Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerinde imha edilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."