Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 17:13

Bitlis’te 2 ton amonyum nitrat imha edildi

Bitlis’in Mutki ilçesinde 2 depoda 2 ton amonyum nitrat ele geçirilerek imha edildi.

Bitlis’te 2 ton amonyum nitrat imha edildi

18 Haziran 2017 17:13


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada terör örgütüne ait 2 depoda 2 ton 50 kilo amonyum nitratın ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Mutki ilçesi Kapaklı Köyü kırsalında arazide gizlenmiş vaziyette BTÖ’ye ait 2 adet depo içerisinde yaklaşık 2 ton 50 kg amonyum nitrat ele geçirilmiştir. Ele geçirilen amonyum nitrat malzeme Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerinde imha edilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
24
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    23°C
BİTLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:31
  • Güneş :04:41
  • Öğle :12:24
  • İkindi :16:19
  • Akşam :19:46
  • Yatsı :21:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!