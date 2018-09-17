Bitlis'te 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı

Bitlis'te 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 91 bin 69 öğrenci ile 4 bin 866 öğretmen ders başı yaptı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı nedeniyle Şehit Mahir Ayabak İlkokulunda düzenlenen programa, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, bazı kurum amirleri ve veliler katıldı.

Programda konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, “Geleceğimizin teminatı ve ülkemizin geleceğini teslim edeceğimiz bu yavrularımızın eğitimi ve yetiştirilmesi hepimiz için çok çok önemlidir. Bu yavrularımızın ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasında, milli ve manevi değerlerine sahip, ülkesini, milletini seven, bayrağına sevdalı ve onların manevi anlamda donanımlı yetişmiş olması çok önem arz ediyor. Burada en önemli görev başta aileler olmak üzere öğretmenlerimize düşüyor” dedi.

Programda kısa bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz ise “Bizler, bizden sonraki nesilleri kendi emsalleri ile yarışabilecek, kendi öz değerleri ile barışık, evrensel dünya değerleri ile harmanlayabilen, insanlar yetiştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler 1. Sınıf öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilerle kısa süre sohbet eden Vali Ustaoğlu, kitapların dağıtılmasının ardından okuldan ayrıldı.