Bitlis’te 2018 yılı projeleri değerlendirildi

Bitlis Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile kurum müdürleri katıldı. Vali Ustaoğlu’nun açılışı konuşmasını yaptığı toplantıda, tamamlanan ve devam eden yatırımlar değerlendirilirken, 2018 yılında yapılması planlanan projeler ve yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ustaoğlu, “Vatandaşın memnuniyetini hedef alarak hizmet yapmalıyız. İlkemiz, vatandaş odaklı çalışarak etkin, verimli ve iş bitirici hizmet sunmaktır. Devletimizin destekleri ile ilimizde gerçekleştirilen ve 2018 yılında bitirilmesi hedeflenen yatırımların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kamu kurum müdürleri yatırımlar hakkında brifing verdi.