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Bitlis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Bitlis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Bitlis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.


Atatürk Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve öğrenciler katıldılar.


Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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