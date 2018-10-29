Bitlis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

İl merkezindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene katılanların bayramını kutlayan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ustaoğlu, “Ulusça, başarılarımızın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün; 20. yüzyılın yardım alan ülkesi değil, 21. yüzyılın yardım eden ülkesiyiz. Bugün tarihi şan ve şerefle dolu yüce ulusumuzun, yedi düvele karşı göğsünü siper edip, istiklal mücadelesini vererek kurduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, 95. yıldönümüdür. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu aziz vatanı bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükûnunu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek, şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi şükranla anıyorum. 19 Mayıs 1919'da başlayan milli mücadelenin, büyük zaferle noktalanmasını takiben, Büyük Önder Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde 'Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği cumhuriyetimiz, atalarımızdan ulusumuza kalan en büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değerdir. Yüzyıllarca bu topraklara sahip olmak isteyen itilaf devletlerinin, parçalayarak işgal ettikleri vatanımızda, bağımsız, hür ve uygar bir devlet kurmak kolay olmamış, İstiklal Savaşımız; işgalcilerin üstün silah ve her türlü desteğe sahip kuvvetlerine karşı, 7'den 70'e, herkesin katılarak, dişiyle, tırnağıyla kazandığı, örnek bir mücadele olarak dünya tarihine geçmiştir. Kuruluştan bugüne geçen 95 yılda, Türkiye Cumhuriyeti çok önemli gelişmeler kat etmiş, dünya imparatorluğundan hasta adam durumuna düşürülen bir devlet; bu kısa sürede yaşadığı türlü iç ve dış badirelere rağmen; dünyanın tüm ortak platformlarında sözü dinlenen, bölgesi için barış güvencesi olan, ekonomisi güçlü, demokrasiyi özümsemiş modern bir ülke haline gelmiştir” diye konuştu. Yarınların mirasçısının gençler olduğunu belirten Ustaoğlu, “Cumhuriyetin sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde; 95 yılda eğitimden sağlığa, insan haklarından sanayileşmeye, demokratikleşmeden ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti; köklü, büyük, güçlü, demokratik ve laik bir sosyal hukuk devleti olarak pek çok ülke için örnek ve model bir devlet olmuştur. Ulusça, başarılarımızın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün; 20. yüzyılın yardım alan ülkesi değil, 21. yüzyılın yardım eden ülkesiyiz. Öğüt verilen değil sözü dinlenen, başarıları örnek gösterilen bir ülkeyiz. Birlik ve beraberliğimiz sürdükçe, atalarımıza layık evlatlar olarak azimle çalıştıkça, dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İdris-i Bitlisi'lerin, Feyzullah Ensari'lerin, Sultan Alparslan'ların evlatları olan sizler, Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın en gelişmiş ve müreffeh ülkesi oluncaya kadar var gücünüzle çalışmalısınız. Bununla birlikte bilim ve teknoloji yarışının hızla sürüp gittiği dünyamızda, yarınlarımızın mirasçısı olan siz gençlere düşen görevin, tarihine, vatanına ve öz değerlerine, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak olduğunu da asla unutmamalısınız” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri okumasıyla devam eden törende, çeşitli dallarda derece alanlara ödülleri takdim edildi. Halkoyunları ekibinin gösterisi ve geçit töreninin yapılmasının ardından kutlamalar sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül'ün günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından şiirler okundu. Daha sonra 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Halk oyunları gösterisinden sonra Ahlat Sadullah Gencer Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan "Kurtuluş Mücadelesi ve Cumhuriyet" adlı gösteri izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Güroymak Fatih İlkokulu bahçesinde yapılan kutlamalar ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmasının ardından atletizm, kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, eşi Nagihan Alibeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan, İlçe Emniyet Müdürü Erbil Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Tatvan Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Mehmet Ali Özkan tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Program, çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından, halk oyunları gösterisiyle sona erdi. Programa 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.