Bitlis’te 3 EYP imha edildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan ilçesine bağlı Yaylacık ve Akdik köyleri mevkiinde 3 adet EYP’nin imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan resmi açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Hizan ilçesi Yaylacık köyü ve Akdik köyü mevkiinde BTÖ mensupları tarafından EYP düzeneği döşendiği bilgisi alınmıştır. 25 Kasım 2017 günü Bitlis ili Hizan ilçesi Yaylacık köyü bölgesinde 2 adet EYP düzeneği ile Hizan ilçesi Akdik köyü bölgesinde 1 adet EYP düzeneği, 1 adet pil bloğu ve 1 adet elektronik ölçüm cihazı tespit edilmiştir. Söz konusu EYP düzenekleri Hizan Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla, Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.