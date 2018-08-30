Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Atatürk anıtına çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşma yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ın mesajlarının okunduğu program; şiirlerin okunması, Vali İsmail Ustaoğlu’nun tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.