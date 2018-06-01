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01 Haziran 2018 14:04

Bitlis’te 43 okula beyaz bayrak verildi

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende Bitlis’teki 43 okula beyaz bayrak verildi.

Bitlis’te 43 okula beyaz bayrak verildi

01 Haziran 2018 14:04


Bitlis Merkezde bulunan Hikmet Kiler Fen Lisesi Konferans Salonunda ’Beyaz bayrak ve beslenme dostu okul’ sertifika töreni düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen ’Beyaz bayrak ve beslenme dostu okul’ törenine Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, Milli Eğirim Bakanlığı yöneticileri ve okul müdürleri katıldı. Törende 2018 yılında ‘Beyaz bayrak’ almak için müracaat eden 52 okuldan 43’üne ‘Beyaz bayrak’ verildi. Böylece Bitlis’te beyaz bayrağa sahip okul sayısı 88 oldu. 7 okulun ’Beslenme dostu okul sertifikası’ aldığı törende Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Bitlis Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Eylem Kuday Kaykısız ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Orhan Karakaş birer konuşma yaptılar.


Konuşmaların ardından sertifika, beyaz bayrak ve pirinç levhalardan oluşan ödüller okul müdürlerine takdim edildi.




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