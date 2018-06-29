Bitlis’te 6 bin 500 öğrencilik yaz spor okulları açıldı

Spor okullarının açılış programında konuşan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, rekor bir başvuru yapıldığını, tesislerin ve antrenörlerin artması ile birlikte açılan yaz spor okullarının 2 ay boyunca çocukları spora yönelteceğini söyledi. Bitlis Merkez Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen açılış programına katılan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış yaptığı konuşmasında, sporun çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutacağını belirtti. Bugün itibariyle Bitlis ve ilçelerinde 26 ayrı branşta yaz spor okullarını açtıklarını ifade eden Elkatmış, "Yaklaşık 2 ay sürecek olan ve 5-18 yaş grubundaki çocuklarımızla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki haftalarda da inşaatı devam eden yarı olimpik yüzme havuzumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Yaz spor okullarına kayıt yapan gençlerimizi aynı zamanda yüzme kurslarına da kayıt edeceğiz. Buradaki çocukların velilerin kurs süresince çocuklarını kurslara gelmeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” dedi.

Son yıllarda Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığının tesisleşme konusunda ciddi atılımlar gerçekleştirdiğini, bunun da açılan kursların sayısında etkili olduğunu ifade eden Elkatmış, “Yaz spor okullarımızda yeni atanan antrenörlerimizden dolayı büyük bir rağbet var. İl ve ilçelerimizde olmak üzere bugüne kadar 6 bin 400 gencimiz başvuru yaptı. Bitlis ve ilçelerimizde 24 adet tesisimiz mevcuttur. Bunların 11 tanesi spor tesisidir. Bu tesislerimizde gece gündüz demeden, mesai gözetmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2 ay sonunda tüm kurslarımız bitecek ve güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Bu kurslara gelen çocukların kötü alışkanlıklardan uzak duracağını ifade eden Elkatmış, “Eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından yorulan çocuklarımızın geniş bir zamanda daha güzel vakit geçirmek için yaz spor okullarımıza geldiler. Bu spor okullarımız özellikle uyuşturucu, sigara ve benzeri kötü alışkanlıklar edinmemeleri için önemli bir fırsattır. Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığının vermiş olduğu bu tesisleri de gençlerimize açıyoruz. Kayıtlar önümüzdeki hafta da devam edecek. Gelmek isteyen her çocuğa kapımız açıktır" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından yaz spor okullarına kayıt yaptıran çocuklara malzemeleri dağıtılırken, hatıra fotoğrafı çekildi.