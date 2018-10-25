Bitlis'te 6 gram esrar ele geçirildi

Bitlis'te polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 6 gram esrar ele geçirildi.

Bitis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Metruk binalar ile ilgili olarak yapılan yoğun denetim esnasında Taş Mahallesindeki bir caminin lavabosunda bulunan iki şahsın durumlarından şüphe edilmesi üzerine yapılan arama neticesinde H.S. isimli şüphelinin üzerinde 6 gram esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan H.S. isimli şüpheli, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak için Temin Etmek suçundan adli mercilere sevk edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.